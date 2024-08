Il Milan incassa due schiaffi dal Parma. Al Tardini rossoneri sconfitti 2-1

Pulisic risponde a Man, alla fine decide Cancellieri: difesa rossonera completamente fuori fase.

Non è andata cpsì come a San Siro sette giorni fa contro il Torino , questa volta non è arrivato il pareggio nei minuti finali , anzi arriva una sconfitta 2-1 contro il Parma di Fabio Pecchia , il tecnico che domani festeggerà bene il suo compleanno.

Fonseca deve accelerare per rimettere a posto il Milan , che ha al suo interno nomi importanti del calcio internazionale. I rossoneri partono malissimo e vanno sotto dopo appena 2’, puniti da Man. Tra fine primo tempo e inizio ripresa trovano una buona reazione che porta al pareggio targato Pulisic (66’), ma l’eccessivo sbilanciamento offensivo dei rossoneri regala ai padroni di casa il definitivo 2-1 in contropiede al 77’, con una rete che porta la firma del neo entrato Cancellieri. Per Pecchia una vittoria di grande blasone che fa sognare i tifosi, per Fonseca un ko pesantissimo che conferma quanto la squadra sia ancora da registrare, specialmente sul piano difensivo.

IL TABELLINO

Parma-Milan

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Estevez 6 (30′ st Cyprien), Bernabé; Man 7 (30′ st Almqvist), Sohm 6 (14′ st Cancellieri), Mihaila 6,5 (25′ st Del Prato); Bonny.

Allenatore: Pecchia

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria 5 (22′ st Emerson Royal 4,5), Pavlovic, Tomori, Hernandez; Musah 5,5 (22′ st Fofana), Reijnders; Pulisic 6 (41′ st Chukwueze), Loftus-Cheek, Leao; Okafor 5 (41′ st Jovic).

Allenatore: Fonseca

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 2′ Man (P), 21′ st Pulisic (M), 32′ st Cancellieri (P)

Ammoniti: Pavlovic (M), Emerson Royal (M)