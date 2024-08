La Lazio affonda al ‘Blu Energy Stadium’ , sconfitta dall’Udinese 2-1

La Lazio incassa la prima sconfitta in questa nuobva stagione, La squadra di Marco Baroni perde 2-1 in casa dell’Udinese . Primo attore del match è Thauvin, che al 6′ regala un meraviglioso assist a Lucca in occasione del vantaggio friulano, poi raddoppia al 49′ con una splendida iniziativa personale. Isaksen segna al 95′ regalando una speranza ai biancocelesti, ma l’esito finale non cambia: la formazione di Runjaic sale a 4 punti.

IL TABELLINO

UDINESE-LAZIO 2-1



Udinese (3-4-2-1): Okoye ; Perez , Bijol , Giannetti (30′ st Kabasele6); Ehizibue, Karlström , Payero (21′ st Lovric ), Kamara ; Thauvin (31′ st Zarraga ), Brenner (21′ st Ekkelenkamp 6); Lucca (38′ st Davis). A disp.: Silvestri, Padelli, Ebosele, Abankwah, Kristensen, Zemura, Bravo. All.: Runjaic

Lazio (4-3-3): Provedel : Lazzari , Casale (1′ st Patric ), Romagnoli , Marusic (37′ st Hysaj ); Guendouzi , Vecino , Dele-Bashiru (15′ st Dia ); Noslin (15′ st Isaksen ), Castellanos , Zaccagni (37′ st Tchaouna sv). A disp.: Mandas, Furlanetto, Tavares, Rovella, Castrovilli, Cataldi, Pedro. All.: Baroni

Arbitro: Doveri

Marcatori: 6′ Lucca (U), 4′ st Thauvin (U), 50′ st Isaksen (L)

Ammoniti: Giannetti (U), Kamara (U), Payero (U), Romagnoli (L)

Espulsi: al 23′ st Kamara (U) per somma di ammonizioni