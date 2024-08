Torino, Vanoli:” Bellanova? non mi sarei mai aspettato la cessione”

In confrenza stanpa il tecnico del Toriono Paolo Vanoli non è stato diplomatico commentanto la partenza del difensore Raul Bellanova:” Me l’aspettavo? Assolutamente no, non c’erano avvisaglie. Dopo il Milan è andato anche in conferenza, non mi sarei aspettato la cessione. Ho un gruppo unito e maturo, anche i ragazzi sono rimasti sorpresi. Ma come ho insegnato, dobbiamo voltare pagina e non prendere questo caso come è un alibi. Ai problemi si trovano soluzioni, domani dimostriamo che con le soluzioni possono andare oltre”, ha detto. L’allenatore ha poi aggiunto: “È difficile cambiarmi, sono una persona vera e un allenatore con passione. Continuerò a fare il mio lavoro, non dobbiamo abbassare la testa davanti a una decisione che non è compito nostro”.