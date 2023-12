Serie A: Inter -Lecce 2-0

Nella 17a giornata di Serie A, l’Inter batte 2-0 il Lecce . Nella foto di Antonio Fraioli, Barella autore del radoppio nerazzurro.

Bisseck e Barella firmano il successo nerazzurro che permette alla squadra di Inzaghi di rispedire la Juve a-4. iIl vantaggio foirmato dal difensore tedesco , arriva con un colpo di nuca al (43′), dopo aver colpito poco prima una traversa; Barella chiude il match, dopo uno splendido colpo di tacco di Arnautovic, non sbagliando a tu per tu con Falcone, il portiere giallorosso ancora una volta migliore in campo per le incdrediìbili parate.

IL TABELLINO

INTER-LECCE 2-0

Inter (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 7, Acerbi 6,5, Bastoni 6,5; Darmian 6, Barella 6,5 (44′ st Frattesi SV), Calhanoglu 6,5 (30′ st Asllani 6), Mkhitaryan 7 (44′ st Klaassen sv), Carlos Augusto 6 (39′ st Pavard 6); Thuram 6 (39′ st Sanchez sv), Arnautovic 6,5. A disp.: Di Gennaro, Audero, Sensi, De Vrij, Agoume, Motta, Stabile, Sarr. All.: Inzaghi 7

Lecce (4-3-3): Falcone 7,5; Gendrey 6 (41′ st Venuti sv), Baschirotto 5,5, Pongracic 5,5, Gallo 6; Oudin 5 (41′ st Sansone sv), Ramadani 6, Gonzalez 5,5 (1′ st Kaba 6,5); Strefezza 5,5 (19′ st Rafia 6), Piccoli 5 (28′ st Krstovic 5), Banda 4,5. A disp.: Brancolini, Samooja, Dorgu, Berisha, Listkowski, Faticanti, Smajlovic, Blin, Touba. All.: Tarozzi (D’Aversa squalificato) 5,5

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 43′ Bisseck (I), 33′ st Barella (I)

Ammoniti: Gonzalez (L), Calhanoglu (I), Piccoli (L), Pongracic (L)

Espulsi: Al 38′ st Banda (L) per proteste e insulti all’arbitro

Note: Al 23′ st ammonito Inzaghi (I) per proteste