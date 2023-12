Serie A: Roma- Napoli .Pellegrini e Lukaku firmano il sorpasso sui partenopei

L a Roma ha battuto 2-0 il Napoli nel posticipo della 17a giornata di Serie A, salendo a quota 28 punti e superando gli azzurri in classifica. Nella foto di Antonio Fraioli , Romelu Lukaku , autore del raddoppio giallorosso.

Nel match dell’Olimpico gioco duro e tanti cartellini che hanno cambiato il volto del match. Inziai bene la Roma che aggredisce gli azzurri, Bove fa la barva alla traversa della porta difesa da Meret. Il giovane centrocamposta si dicora il vantaggio solo davanti a meret su assist doipo una bella fuga di Belotti , meret si suoera presoingendo da pochi passi e d’ostinto la conclusione del giallorosso. Dopo la sfuriata dei capitolini , trascinati dagli oltre 60mila spettatori il Napoli si assesta bene sul terreno di gioco senza però creare pericoli per Rui Patricio . L’unica vera e limpida occasione per i partenopei capita nella rirpesa con Anguissa , il camerunense sottoporta manca il colpo di tacco da pochi metri. A cambiare la partita è stata l’espulsione di Politano al 66′, il fallo di reazione su Zalewski. Alla Roma sono bastati dieci minuti in superiorità numerica e i cambi per sbloccare la gara con un bel gol di Pellegrini in area di rigore. Nel finale espulso anche Osimhen (il nigeriano non festeggia il rinnovo del contratto) , lo stesso già ammonito sanzionato dall’arbitro Colombo dopo il fallo su El Shaarawi , poi il raddoppio di Lukaku al 96′, con una ripartenza giallorossa in superiorità numerica ha sancito per il Napoli di Mazzarri la sesta sconfitta in campionato e il crollo in classifica al 7° posto fuori dalla zona Champions league.

IL TABELLINO

ROMA-NAPOLI 2-0

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Llorente 7, Ndicka 6; Kristensen 6 (30′ st Celik 6), Cristante 6,5, Paredes 5,5 (25′ st Azmoun 6), Bove 7, Zalewski 6 (25′ st Pellegrini 7); Belotti 6,5 (25′ st El Shaarawy 6), Lukaku 7. A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, Celik, Spinazzola, Golic, Pagani. All.: Mourinho 6,5.

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 5,5, Rrahmani 5, Juan Jesus 5 (42′ st Natan sv), Mario Rui 5,5 (36′ st Zerbin sv); Anguissa 6, Lobotka 6 (11′ st Cajuste 6), Zielinski 5,5 (42′ st Gaetano sv); Politano 4, Osimhen 4, Kvaratskhelia 5,5 (42′ st Raspadori sv). A disp.: Idasiak, Gollini, Ostigard, Zanoli, Demme, Simeone. All.: Mazzarri 5

Arbitro: Colombo

Marcatori: 31′ st Pellegrini, 51′ st Lukaku

Ammoniti: Paredes, Kristensen, Cristante, all. Mourinho, Belotti, Zalewski, El Shaarawy, Azmoun (R); all. Mazzarri, Mario Rui, Juan Jesus, Osimhen (N)

Espulsi: 21′ st Politano (N) per reazione; 41′ st Osimhen (N) per somma di ammonizioni