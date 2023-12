Serie B , risultati 18^ giornata

Nella 18esima giornata il Parma capolista batte 3-1 la Ternana e allunga sul Venezia fermato in casa dal Lecco. Ducali campioni d’inverno. Poker della Cremonese al Modena, Emozioni tra Como e Palermo match terminato 3-3 , con l’addio in panchina di Fabregas . Il Brescia rimonta due gol e vince a Catanzaro. Vincono anche Reggiana e Pisa, la Samp sconfitta a ‘Marasso 2-3 dal Feralpi. Senza reti Bari-Cosenza.

Le gare di sabato 23 dicembre

BARI-COSENZA 0-0

PISA-ASCOLI 1-0

44′ Mlakar

SAMPDORIA-FERALPISALO’ 2-3

13′ Bergonzi (F), 23′ Butic (F), 28′ Esposito (S), 55′ Murru (S), 82′ Zennaro (F)

SUDTIROL-REGGIANA 2-3

2′ Bianco (R), 28′ Masiello (S), 52′ Girma (R), 77′ Gondo (R), 81′ rig. Casiraghi (S)

CITTADELLA-SPEZIA 4-1

16′ Carriero (C), 61′ Moro (S), 75′ e 81′ Pittarello (C), 86′ Maistrello (C)

COMO-PALERMO 3-3

17′ Di Francesco (P), 46′ Cutrone (C), 58′ Gabrielloni (C), 63′ Segre (P), 82′ Graves (P), 91′ rig. Verdi (C)

CREMONESE-MODENA 4-0

16′ Collocolo, 29′ e 38′ Pickel, 31′ Ghiglione

PARMA-TERNANA 3-1

8′ Raimondo (T), 10′ Man (P), 52′ Cyprien (P), 55′ Bernabe (P)

VENEZIA-LECCO 2-2

Lepore 20′ (L), 57′ Johnsen (V), 60′ Tessman (V), 71′ Ionita (L)

CATANZARO-BRESCIA 2-3

10′ Ambrosino (C), 13′ Vandeputte (C), 47′ Bjarnason (B), 58′ Bisoli (B), 90+1′ Bianchi (B)

LA CLASSIFICA