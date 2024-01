Hero Abu Dhabi Hudayriyat Island 2024: le mountainbike dalle dolomiti al deserto

Con il nuovo anno le atmosfere della HERO, rinomata per essere la maratona di mountain bike più dura al mondo, si sposta nel deserto degli Emirati Arabi. L’evento inaugurale della HERO Abu Dhabi sarà ospitato sull’isola di Hudayriyat dal 9 all’11 febbraio 2024. L’evento segna una pietra miliare significativa in quanto include eventi XCO-Cross Country Olympic e XCC-Short Track, che fungeranno da gare di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi del 2024.

Conosciuta come la maratona di mountain bike più dura al mondo, dalla sua prima edizione nel 2010 la HERO Südtirol Dolomites è cresciuta fino a diventare una delle manifestazioni più amate e apprezzate. Non solo una competizione sportiva, ma un vero e proprio manifesto della mountain bike che ha visto la parola HERO diventare sinonimo di passione, fatica e ambiente naturale.

La fama della gara ha molto spesso superato i confini europei tanto che, in vista del nuovo anno, il comitato organizzatore ha in serbo una grande novità che porterà la HERO dalle Alpi al caldo del deserto.

Photocredit HERO Abu Dhabi Hudayriyat / @actionmediaproductionimg

Dal 9 all’11 febbraio 2024, infatti, si terrà la prima edizione di HERO Abu Dhabi Hudayriyat Island. Una location d’eccezione per un appuntamento che promette grande spettacolo: Abu Dhabi e i tracciati Trail X di Hudayriyat Island saranno un palcoscenico altamente spettacolare per gli appuntamenti di gare nei due formati Cross Country Olympic e Cross Country Short Track previsti dal ricco programma.

«Annunciare la nascita di questa nuova gara firmata HERO è per noi un grande onore, soprattutto per aver avuto l’occasione di portare la nostra esperienza in un Paese dove lo sport e la sostenibilità sono due argomenti in forte crescita – ha commentato Gerhard Vanzi, CEO di HERO Series – e crediamo molto in questa nostra nuova sfida, e siamo sicuri che grazie al prezioso supporto del nostro partner principale Modon Properties, sarà un successo».

Per questa che è l’unica gara di mountain bike in Medio Oriente nel calendario UCI, già molti e importanti i nomi degli atleti élite hanno mostrato interesse verso questo appuntamento: HERO Abu Dhabi Hudayriyat Island prevede infatti gare di XCO Class 1 che assegneranno punti utili per la qualifica ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Aref Hamad Al Awani, Segretario Generale di Abu Dhabi Sports Council, sottolinea l’importanza per Abu Dhabi di ospitare questo evento di portata globale, il primo del suo genere nel continente, che si terrà proprio sull’isola di Hudayriyat, la destinazione ideale per eventi sportivi e di intrattenimento.

Al Awani afferma: “Abu Dhabi Sports Council sostiene l’ospitalità e l’organizzazione di questo evento, che vede la partecipazione di un gruppo d’élite di ciclisti internazionali, perché crede nella sua importanza e nel suo impatto sull’influenza di uno stile di vita sano, in un momento in cui il ciclismo sta vivendo un grande boom ad Abu Dhabi in particolare e negli EAU in generale.”

Modon Properties, lo sviluppatore dell’isola di Hudayriyat, è stato in prima linea nello sviluppo di comunità vivaci, esperienze di ospitalità e stile di vita eccezionali e strutture sportive di alto livello, svolgendo un ruolo fondamentale nel posizionamento di Abu Dhabi come destinazione leader per lo stile di vita e lo sport nel mondo.

Dal 9 all’11 febbraio 2024 andrà in scena la prima edizione di HERO Abu Dhabi Hudayriyat Island, un fine settimana con due prove di XCO-Cross Country Olympic e XCC-Short Track di altissimo livello.

Unica gara UCI di mountain bike in Medio Oriente, la HERO Abu Dhabi Hudayriyat Island vedrà le adesioni di atleti top al mondo.

LA STARTING LIST

La starting list si compone di prestigiosi nomi, in rappresentanza di 20 nazioni di 5 continenti. Tra i 60 atleti, ben 15 sono campioni nazionali o continentali di Oceania ed Africa in carica. La grande attrattiva della manifestazione è data anche dalle gare di XCO Class 1 che assegneranno punti utili per la qualifica ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Tra gli iscritti confermati per la competizione spicca il nome del tre volte campione mondiale di ciclismo su strada Peter Sagan, che non ha mai nascosto velleità di conquistare un podio olimpico nella disciplina che lo ha visto esordire come biker élite.

Ed è proprio da HERO Abu Dhabi Hudayriyat Island che inizia la campagna di conquista punti per qualificarsi alla prova a cinque cerchi del Cross Country XCO di Parigi 2024.

Photocredit Specialized Factory Racing

“Questo sarà il mio primo anno da professionista nella mountain bike, e sono molto curioso di vedere come andrà. Non faccio pronostici, ma mi sento positivo: sono motivato, ho voglia di divertirmi e fare del mio meglio. – dichiara Peter Sagan – Ho sentito che sarà una gara molto tecnica, mi allenerò per qualche giorno sul tracciato per prepararmi.”

Tra gli altri nomi presenti anche l’azzurro Luca Braidot, attuale campione nazionale italiano e vincitore del bronzo mondiale lo scorso anno e Gustav Pedersen, campione nazionale danese XCO.

Parterre di assoluto valore anche tra le fila femminili, con la campionessa italiana XCO in carica Martina Berta, già campionessa mondiale della disciplina nel 2023. Nella stessa griglia élite anche la danese Sofie Pedersen, attuale campionessa europea Under23 XCO e Ingrid Jacobsen, sette volte campionessa nazionale norvegese XCO, attualmente in carica.

UNA LOCATION ESCLUSIVA

L’isola di Hudayriyat è la principale destinazione sportiva e ricreativa di Abu Dhabi. L’HERO Abu Dhabi Hudayriyat Island si terrà in questa location esclusiva, dove il fascino tradizionale si fonde perfettamente con la natura incontaminata. L’isola di Hudayriyat vanta strutture all’avanguardia, tra cui il centro per mountain bike Trail X, che esemplifica l’infrastruttura moderna con piste fuoristrada e servizi completi per gli atleti.

Photocredit HERO Abu Dhabi Hudayriyat / @actionmediaproductionimg

L’impegno dell’isola per lo sport e la sostenibilità è evidente nel suo riconoscimento come UCI Bike City e nella sua futura sede dei Campionati del mondo su strada del 2028, rafforzando Abu Dhabi come un importante centro sportivo, con un’attenzione particolare al ciclismo, in tutta la penisola araba.

I PERCORSI

Hudayriyat Island offre una vasta gamma di gare e percorsi, adatti a diversi livelli di esperienza ciclistica. Il circuito XCO, un percorso impegnativo, si estende per 5,4 km con un dislivello di 70 hm, mentre l’XCC Short Tracks, progettato per l’azione ad alta velocità, copre 1,2 km con un dislivello di 10 hm.

IL PROGRAMMA

HERO Abu Dhabi Hudayriyat Island offre un programma ricchissimo rivolto a ciclisti professionisti, dilettanti e appassionati di ciclismo, offrendo agli appassionati di ciclismo di tutti i livelli di esperienza l’opportunità di competere sulle stesse piste dei potenziali futuri vincitori di medaglie olimpiche.

L’evento inizierà il 9 febbraio 2024 con l’XCC Short Track per atleti d’élite, seguito dalle gare amatoriali e per bambini il 10 febbraio, e culminerà con il Cross Country olimpico per U23 e atleti d’élite l’11 febbraio.

SPORT E SOSTENIBILITÀ

Il fascino distintivo della serie HERO e delle sue gare risiede nella loro ambientazione in splendidi fondali naturali, che si presta all’impegno del Comitato Organizzatore di HERO per la tutela dell’ambiente, come evidenziato dalla loro adesione all’iniziativa 2022 Sports for Climate Action delle Nazioni Unite. L’evento HERO Abu Dhabi Hudayriyat Island rafforza ulteriormente questo impegno per la sostenibilità. Con iniziative che riducono le emissioni di CO2 e promuovono pratiche a zero emissioni di carbonio, l’evento non solo celebra l’eccellenza sportiva ma contribuisce anche positivamente alla lotta globale contro il cambiamento climatico.