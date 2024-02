Calzona , Napoli: per la Champions ancora tutto è possibile”

L’esordio sulla panchina del Napoli di Francesco Calzona è stato rivinato dal gol al 96° di Luvumbo che ha costretto il napoli a pareggiare all’Unipo Arena (1-1) contro il Cagliari.

Il tecnico partenopeo ai microfoni Dazn. “Le occasioni create e sbagliate pesano – ha commentato il tecnico a fine partita -, la gestione del vantaggio è stata discreta ma avremmo potuto fare meglio. Sulla qualificazione in Champions il tecnico ha risposto: “Inutile fare progetti, guardiamo partita per partita. Finché la matematica non ci condanna puntiamo al massimo”.

Per l’allenatore azzurro il probleam non è fisico :”È una questione mentale perché la condizione fisica è buona. Posso solo rimproverare qualcosa nella gestione della gara, che sapevamo sarebbe stata sporca con erba alta e vento. In questo stadio bisogna calarsi nella dimensione della partita” ha proseguito Calzona a DAZN.