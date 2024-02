Finale Mondiali beach soccer. Italia sconfitta dal Brasile 6-4

A conquistare il tilo di camoioni del Mondo , ai mondiali beach soccer a Dubai è il Brasile . I caricoca hamo sconfitto in finale l’Italia 6-4 . Per i verdeoro a segno Rodrigo con una tripletta, Bruno Xavier, autogol di Genovali e Brendo. Per gli azzurri non bastano le doppiette dello stesso Genovali e di Fazzini. Il Brasile conquista il titolo iridato per la 15/a volta nella sua storia, la sesta da quanto il beach soccer e’ passato sotto l’organizzazione della Fifa. Per l’Italia e’ invece la terza sconfitta in finale, dopo i ko del 2008 e del 2019.