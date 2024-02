Napoli, Meluso: “nessuna multa a Kvara era scontento della sua prestazione”

Mauro Meluso, ds del Napoli, ha parlato poco prima del fischio d’inizio della gara in casa del Cagliari: “Calzona conosce gran parte dei calciatori, sa che corde toccare – ha detto il dirigente a Dazn -. Multa a Kvara? Non ha avuto alcun atteggiamento non professionale, normale che non fosse soddisfatto per il cambio. Ci ha confessato che non era contento per la sua prestazione negativa”