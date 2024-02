Serie A : Cagliari – Napoli 1-1. Luvumbo risponde a Osimhen.Pareggio figlio dell’egoismo di Politano e Simeone

Sull’ 1-a 0 af avore degli azzurri gli egosismi di Politano e Simeone compongono la frittata finale col pareggio , su una gamba di Luvumbo .

Il Napoli si fa riprendere dal Cagliari al 96’ da Luvumbo favorito su grossa disattenzione di Juan Jesus. I partenopei dopo un primo tempo insufficente – una sola conclusione verso la porta di Scuffet autore Raspadori – hanno subito la grinta dei sardi , in gol con autorete di Rrahamni , annullata dal Var per fallo di Lapadula sul difesnore napoletano.

Nella rirpesa , il Napoli ha continuato ad avere le difficoltà dei primi 45 minunti , con Osimhen lasciato da solo a predicare nel deserto.

La svolta al , quando Raspadori ruba palla ad Augello cross al centro e, Osimhen indisturbato di testa mettela palla alle spalle di Scuffet; dopo 527 minuti il Napoli trova il gol in trasferta.

Il Cagliari subisce il contracolpo dello svantaggio , il Napoli non ne approfitta e spreca due occasoni per il il colpo del k.o.: Politano e Simeone perseguitati dall’egoismo ; nella prima occasione Politano cerca l’angolo basso e non vede Simeone liberissimo davanti alla porta di Scuffet : nella seconda pccasione è l’argentino a non vedere Linndstrom liberissimo in area.

Al 96’ la beffa: lancio lungo al limite dell’area napoletana. Juan Jesus va a farfalle e lascia rimbalzare la palla , Luvumbo nonostante le precarie condizioni fisiche per uno stiramente nuscolare calcia e batte Meret incredulo. : Annata disastrosa per una squadra che non ha più nulla, da dire in questo campionato col debutto in chiaro – scuro di Calzona alla prima in campionato sulla panchiina dei campioni d’Italia e obiettivo Europa che si allontana sempre più partenopei a- 8 sulla quinta in classifica ma, ai tifosi azzurri qualcuno della dirigenza deve spiegare i motivi delle scelte , per le quali il Napoli di questa stagione è la brutta copia dello scorso campionato., dopo due allenatori non ci sono più alibi che tengono in piedi qualunque giustificaziono

IL TABELLINO

Cagliari-Napoli 1-1

Cagliari (4-4-1-1): Scuffet 6; Nandez 7, Mina 6, Dossena 6.5, Augello 5 (dal 31’ st Oristanio sv); Jankto 6 (dal 16’ st Zappa 6), Makoumbou 6.5, Deiola 6, Luvumbo 7; Gaetano 6 (dal 16’ st Viola 6); Lapadula 6 (dal 16’ st Pavoletti sv, dal 31’ st Petagna 6). All.: Ranieri. A disp.: Aresti, Radunovic, Wieteska, Di Pardo, Obert, Azzi, Prati.

Napoli (4-3-3): Meret 5.5; Mazzocchi 5,5 (dal 41’ st Ostigard sv), Rrahmani 6, Juan Jesus 4,5, Olivera 6.5; Lobotka 6.5, Anguissa 6, Zielinski 6 (dal 34’ st Cajuste sv); Raspadori 6.5(dal 34’ st Lindstrom sv), Osimhen 6 (dal 41’ st Simeone sv), Kvaratskhelia 5.5 (dal 27’ st Politano 5.5). All.: Calzona. A disp.: Gollini, Contini, Mario Rui, Natan, Dendoncker, Traorè.

Arbitro: Pairetto.

Marcatori: 65’ Osimhen (N), 96′ Luvumbo (C)

Ammoniti: Lapadula, Luvumbo, Nandez, Deiola (C); Olivera (N)