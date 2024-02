Serie A: Retegui-Bani , il Genoa – Udinese 2-0

Il Grifone torna a sorridere dopo un pareggio e una sconfitta . Nella 26.ma giornata di Serie A la squadra di Gilardino batte 2-0 l’Udinese,.

Al Ferraris nel primo tempo il Genoa attacca bene gli spazi con giocate in profondità cercando di innescare la velocità di Messias . L’Udinese serra i ranghi e costruisce con pazienza con un gioco più arioso e tentativi di cross in area per la testa di Lucca. Fino a metà primo tempo sono i due reparti difensivi ad essere protagonisti. Due sussulti poi accedono la gara: da una parte un colpo di testa di Lucca si stampa sulla traversa, dall’altra Okoye si oppone invece d’istinto a una conclusione ravvicinata di Vasquez.

Più alti e in pressione, i rossoblù aumentano i giri sulla trequarti, accompagnano con più uomini la manovra e spingono. Un’incornata di Vasquez centra il palo sugli sviluppi di un corner, poi al (36′) Retegui sblocca la gara in rovesciata . Passano quattro minuti e il Genoa raddoppia con Bani il colpo di testa su assist di Gudmundsson. Un uno-due micidiale che in quattro minuti segna il match e porta all’intervallo.

La ripresa si apre con l’ingresso in campo di Ebosele al posto di Ehizibue. Messiasi calcia la palla con palla sul fondo. Kristensen rimedia il secondo giallo e lascia l’Udinese in dieci. In superiorità numerica il Genoa ha buon gioco. Il possesso della palla con le giuste geometrie evita pericoli al Grifone. Badelj ci prova la conslusione respinta da Oloye , poi Frendrup sfiora il tris con un bel destro a giro e Gudmundsson spreca una grande occasione. Dalla sponda Udinese , Lucca invece va in gl , ma Fourneau annulla tutto per un fallo su De Winter. Perez mura un tentativo di Frendrup . Le sotituzioni dalla panchina friulana non danno alcun risulato , e il tripòlice fischio sancisce il successo del Genoa.

IL TABELLINO

GENOA-UDINESE 2-0



Genoa (3-5-2): Martinez 6; De Winter 6, Bani 6,5, Vasquez 6,5 (9′ st Vogliacco 6); Sabelli 6 (33′ st Spence 6), Messias 6,5 (33′ st Malinovskyi 6), Badelj 7 (41′ st Strootman sv), Frendrup 7, Martin 6,5; Gudmundsson 7, Retegui 7 (33′ st Ekuban 6).

A disp.: Leali, Sommariva, Cittadini, Haps, Thorsby, Bohinen, Vitinha. All.: Gilardino 6,5



Udinese (3-5-2): Okoye 6,5; Perez 6, Giannetti 5, Kristensen 4,5; Ehizibue 5 (1′ st Ebosele 5,5), Samardzic 5,5 (9′ st Joao Ferreira 5), Walace 6, Lovric 6 (41′ st Zarraga sv), Zemura 5 (9′ st Kamara 5,5); Thauvin 5 (33′ st Davis 5,5), Lucca 5,5.

A disp: Silvestri, Padelli, Tikvic, Kabasele, Payero, Success, Brenner. All.: Cioffi 5



Arbitro: Fourneau

Marcatori: 36′ Retegui (G), 40′ Bani (G)

Ammoniti: De Winter (G); Giannetti, Ebosele (U)

Espulsi: 3′ st Kristensen (U) – doppia ammonizione