Ufficiale, Sassuolo. Esonerato Dionisi , squadra a Bigica

La pesante sconfitta contro l’Empoli è costata la panchina ad Alessio Dionisi, esonerato dal Sassuolo. La squadra è è stata affidata ad Emiliano Bigica, attua allenatore della squadra Privareva del clun neroverde.

Il Sassuolo ha 20 punti in classifica in piena lotta per non retrocedere , oggi raggiunta anche dal Cagliari ch ha pareggiato in extremis (1-1) com i campioni d’Italia del Napoli . I neroverdi torneranno in campo mercoledì 28 febbraio per il recupero del match col Napoli rinviato per la Supercoppa italiana,.

IL COMUNICATO DEL SASSUOLO

L’US Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato il Sig. Alessio Dionisi dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro. La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Emiliano Bigica.