Amichevole: Pellegrini- Barella . Italia – Ecuador 2-0

L’Italia ritorna dagli Usa dopo la mini-tournèe con due vittore e tanti interrogativi. Dopo la vittoria contro il Venezuale (2-1) con doppietta di Retegui, nel secondo match alla Red Bull Arena di New York , gli azzurri hanno battuto l’Ecuador 2-0. Italia in vantaggio al (3′) con un gran sinistro di Pellegrini . Al 16′ Zaniolo sfiora il raddoppio, Nella rirpesa gli azzurri calano vistosamente e l’Ecuador sfiora il pareggio con Plata- Barella al (94′) raddoppia e chiude il match.

Italia dai due volti nella sfida contro l’Ecuador. Bene nel primo tempo , ripresa con un calo tecnico-fisico vistoso con gli ecuadoregno che hanno messo in difficoltà gli azzurri. Un solo intervento di Vicario che ha evitato il pareggio a Plata, ma le iniziative sono state solo quelle sudamericane. L’avvio del match è sul velluto grazie a Pellegrini che al 3′ ha realizzato o gol del vantaggio con un sinistro potente da fuori area che supera Burrai su respinta della barruiera a seguito di un calcio di punizone di Di Marco. Le prove tecniche nei due match , hanno sostanzialmente soddisfatto Spalletti . Rispetto alla sfida con il Venezuela, Spalletti cambia tutto l’11 titolare. Esordio assoluto per Vicario e Bellanova. Lucca, causa un risentimento muscolare, è costretto al forfait e a rinviare il debutto. Nelle fila dell’Ecuador, Moises Caicedo, centrocampista del Chelsea, Hincapie del Bayer Leverkusen ed Estupinan, anche lui in Premier con il Brighton di De Zerbi. A New York, gli Azzurri partono come meglio e al 3′ sono già in vantaggio: la barriera respinge la punizione di Dimarco, il pallone arriva sul sinistro di Pellegrini che da fuori area sblocca il match con un gran tiro che non lascia scampo a Burrai. Sulle ali del vantaggio l’Italia insiste: Di Marco manca una ghiotta occasione per il raddoppio , il difensore dell’Inter invece di battere a rete di testa serve Raspadori , anticipato dalla difesa avversaria. Una nota positiva: il debutto di Bellanova, il difensore del Torino è stato positivo , crossa sul secondo palo per Dimarco, provvidenziale il recupero di Torres che si rmette in angolo (15′); dagli sviluppi del corner Zaniolo si libera di Preciado in area, ma calcia addosso a Burrai e l’azione sfuma. L’ecuador reagisce arriva bene dalle parti di Vicario , manca però la stoccata finale . Prima del riposo , Zaniolo serve Raspadori, la conclusione dell’attaccante del Napoli è respinta in angolo dalla difesa sudamericana.

Nella ripresa Spalletti lascia negli spogliatoi Bellanova e inserisce Di Lorenzo. Gli Azzurri perdono un po’ le distanze e soffrono la velocità dei ragazzini terribili dell’Ecuador. Pur soffrendo per lunghi tratti, Vicario deve compiere una sola parata, sul sinistro dal limite centrale di Plata al 68′. Spalletti lancia nella mischia anche Locatelli, Frattesi, Orsolini, Retegui e Cambiaso. Al 94′ Orsolini vede l’inserimento di Barella che con un pallonetto supera batte Burrai e chiude la sfida.

IL TABELLINO

ECUADOR-ITALIA 0-2

Ecuador (3-4-3): Burrai 6,5; Torres 6, Hincapie 6, Pacho 6; Preciado 5,5, Franco 5 (35′ st Gruezo sv), M. Caicedo 6, Estupinan 5; Minda 5,5 (20′ st Paez 5,5), Plata 6,5, Sarmiento 6 (35′ st Obando sv). A disp.: Galindez, Dominguez, Arboleda, Cifuentes, Yeboah, Hurtado, Chala, Mena, Ortiz, J. Caicedo, Realpe, Ordonez. All.: Sanchez Bas 6

Italia (3-4-2-1): Vicario 6; Darmian 6, Mancini 6, Bastoni 6; Bellanova 6,5 (1′ st Di Lorenzo 6), Barella 6,5, Jorginho 5,5 (22′ st Locatelli 5), Dimarco 5,5 (43′ st Cambiaso sv); Zaniolo 6 (31′ st Orsolini 6), Pellegrini 6,5 (22′ st Frattesi 6); Raspadori 5,5 (31′ st Retegui 5). A disp.: Donnarumma, Carnesecchi, Buongiorno, Scalvini, Bonaventura, Zaccagni, Chiesa. All.: Spalletti 6,5

Arbitro: Freeman (Usa)

Marcatori: 3′ Pellegrini (I), 49′ st Barella (I)

Ammoniti: Jorginho (I), Mancini (I), Cambiaso (I)