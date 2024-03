Riparte la Junior TIM Cup | Keep Racism Out

Presentata oggi presso la Parrocchia San Protaso di Milano l’undicesima edizione del progettosportivo-educativo promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano. Numerosi gli ospiti e gli interventi dei partner organizzatori e dei rappresentanti dei Club della Serie A TIM



La Junior TIM Cup, il torneo nazionale di calcio a 7 rivolto ai giovani di tutta Italia, sposa anche quest’anno la campagna ‘Keep Racism Out’ per contrastare ogni forma di discriminazione, coinvolgendo i partecipanti in incontri di sensibilizzazione con i Club e i calciatori della Serie A TIM

Milano, 20 marzo 2024 – Anche quest’anno colora stadi e centri di allenamento dei migliori Club calcistici d’Italia: è la Junior TIM Cup | Keep Racism Out, il progetto sportivo-educativo che coinvolge ragazzi e ragazze delle città le cui squadre militano in Serie A TIM.

Il sipario dell’undicesima edizione si è sollevato ufficialmente oggi a Milano, presso la Parrocchia San Protaso, dando il via ad una nuova stagione del torneo nazionale di calcio a 7 giovanile nato dalla collaborazione tra Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano e che per il terzo anno consecutivo sostiene la campagna ‘Keep Racism Out’, attraverso la realizzazione di attività ed iniziative finalizzate a contrastare il razzismo e ogni genere di discriminazione.

Una squadra compatta è scesa in campo nella cornice parrocchiale dell’Osoppo Theatre per dare il calcio d’inizio alla nuova edizione del progetto. Presenti i rappresentanti di Lega Serie A, TIM e CSI, intervenuti sulle potenzialità del progetto come strumento di contrasto al razzismo, e di alcuni Club della Serie A TIM, da Laura Fusetti (A.C. Milan) a Vincenzo Iacopino (AC Monza) e ai nerazzurri Gianpaolo Bellini (Atalanta B.C.) e Fabio Galante (FC Internazionale Milano).

Tra le azioni di sensibilizzazione sulle tematiche cardine del torneo, un ruolo di primo piano è affidato proprio ai campioni della Serie A TIM, che ogni settimana incontrano e dialogano con i giovani partecipanti della Junior TIM Cup, mettendo in luce l’importanza dei valori dello sport e la capacità del calcio di agire a contrasto delle espressioni di odio e intolleranza. Sull’argomento sono intervenuti anche Luca Goi, dello staff educativo del Settore Giovanile dell’Atalanta B.C., Diego Vicario e Francesco Zuccala, rispettivamente Presidente dell’Oratorio San Protaso e dell’Oratorio Kolbe, e Massimo Achini, Presidente del CSI Milano.

Sono iniziate nelle scorse settimane le attività sportive ed educative del progetto. Accanto ai match giocati sul campo tra gli oratori iscritti in questa stagione, ha preso il via anche la partita che mette al centro integrazione e fratellanza. Il fischio d’inizio è risuonato al Mapei Football Center con l’U.S. Sassuolo Calcio, dove il calcio oratoriale ha conosciuto Pedro Obiang e Annahita Zamanian. Gli incontri “Keep Racism Out” sono arrivati al Centro Sportivo Monteboro prima e al Bortolotti poi, per l’appuntamento con l’attaccante Emmanuel Gyasi dell’Empoli F.C. e con Davide Ghislandi e Lorenzo Sala dell’Atalanta B.C.; e ancora l’incontro con Wladimiro Falcone e Patrick Dorgu, portiere e difensore dell’U.S. Lecce, e quello con Sergio Floccari di AC Monza. Questa settimana i ragazzi degli oratori hanno incontrato Riccardo Pagano dell’A.S. Roma e Ivan Provedel dell’S.S. Lazio, oltre ad essere entrati insieme a FC Internazionale Milano al Memoriale della Shoah, per una visita di riflessione contro l’odio e l’indifferenza.

Anche gli stadi della Serie A TIM hanno ospitato gli oratori della Junior TIM Cup. Mapei Stadium, Bluenergy Stadium, Stadio Castellani – Computer Gross Arena e Gewiss Stadium sono stati i primi a far entrare i calciatori in erba nell’atmosfera del massimo campionato, seguiti dal Meazza – San Siro, dal Maradona e dallo Stadio Giardiniero – Via del Mare. E poi ancora l’Allianz Stadium, l’U-Power Stadio e l’Olimpico di Roma.

A partire dalla sua nascita nel 2013, la Junior TIM Cup ha coinvolto oltre 90.000 giovani, più di 6.650 oratori e fatto disputare circa 35.000 partite. Anche quest’anno i partecipanti under 14 del torneo continueranno ad essere coinvolti in incontri di riflessione con i campioni della Serie A TIM, educatori ed esperti, oltre ad essere ospiti dei Club nei tour degli stadi del massimo campionato e in occasione delle partite della JTC | KRO che si disputeranno nei pre-gara dei match della Serie A TIM.