Coppa Italia:Atalanta – Fiorentina 4-1, orobici in finale contro la Juventus

Un gol di Lookman al 95′ fa gioire la Dea. Viola in 10 per quasi tutta la ripresa per il rosso a Milenkovic. Ultimo atto a Roma il 15 maggio

Continua il momento magico dell’Atalanta , dopoi aver conquistato la semifinale Europa League , batte la Fiorentina 4-1 e vola in finale Coppa Italia , contro la Juventus il prossimo 16 maggio allo stadio Olimpico di Roma. C’era un gol da recuperare , Dea battuta all’andata al Franchi (1-0). Ad inizio match la Fiorentina parte forte , ma è Koopmeiners a sbloccare subito all’8′, : sfortunato il toicco di Madragora che mette in moto l’olandese che appena dentro l’area calcia di sinistro , nulla da fare per Terracciano .

La viola risponde con Belotti , anticipato in uscita da Carnesecchi. La Dea va in gol al (13′) con una grande conclusione di Scamacca , tiro potente dal limite sotto la traversa , La Penna richiamato dal Var annulla per un pestone di di Koopmeiners su Beltran. Al 24′ De Jeteleare mette in moto Koopmeiners , la conclusione respinta in tuffo da Terracciano . La viola reclama per un calcio di rigore: Carnesecchi in uscita alta su Gonzales , tocca l’argentino che rimane a terra con le proteste dei viola , La Penna lascia proseguire. Il finale di tempo è ancora di marca bergamasca: al 35′ grande progressione di De Keteleare innescato da Scamacca, il belga arriva al limite e fa partire un sinistro a lato di un soffio; prima del riposo di Ruggeri da centro area spedisce un destro in curva.

L’Atalanta riparte forte nella rirpesa , Ruggeri spreca di testa un’ottimo assist di Zappacosta. Al 53′ la svolta del match: De Keteleare imbucata per Scamacca steso da Milenkovic lanciato a rete, La Penna non può far altro che estrarre il rosso fuori il difensore serbo.

Italianoi mischia le carte e richiama Belotti per inserire un centrale, Martinez Quarta, entra Duncan per Beltran.

Le due mosse nonostante l’inferiorità numerica danno ragione al tecnico , infatti il difensore argentino La mossa obbligata sembra dare ragione al tecnico gigliato, visto che il difensore argentino in tuffo di testa trova il pari al 68′.L’Atalanta colpita non si perde d’animo con alcune sostituzioni prima Lookman e Pasalic e poi anche Miranchuk ma, a far esplodere il Gewiss Stadium è Scamacca che al 75′ con una splendida semirovesciata fa 2-1 che riporta il match in perfetta parità. I tempi supplementari sebrano maturi , invece Lookman va in gol e fa 3-1. Il go. L’assistemte segnala off-side del britannico , poi il Var corregge e La Penna convalida il gol. La Fiorentina si catapulta in avanti tutta alla ricerca del go che porterebbe le due squadra ai supplementari , invece si scopre e in contropiede Pasalic cala il tris al 98′. Sesta finale della storia per l’Atalanta, la terza per Gasperini:

IL TABELLINO

ATALANTA-FIORENTINA 4-1

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 6,5, Djimsiti 6, Hien 5,5, Kolasinac 6,5 (25′ st Pasalic 6,5), Zappacosta 6 (29′ st Miranchuk 6,5), De Roon 6, Ederson 5,5 (25′ st Lookman 7), Ruggeri 5, Koopmeiners 7, De Ketelaere 7, Scamacca 8. A disp.: Musso, Rossi, El Bilal, Bakker, Adopo, Hateboer, Bonfanti, Comi, Diao. All.: Gritti (Gasperini squalificato) 7

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6,5, Dodo 6 (38′ st Kayode sv), Milenkovic 4, Ranieri 6, Biraghi 6, Bonaventura 6, Mandragora 5 (38′ st Comuzzo sv), Nico Gonzalez 6 , Beltran 5 (15′ st Duncan 6), Kouamé 5,5 (38′ st Ikonè sv), Belotti 5,5 (10′ st Martinez Quarta 6,5). A disp.: Martinelli, Christensen, Arthur, Sottil, Maxime Lopez, Castrovilli, Infantino, Faraoni, Parisi, Barak. All.: Italiano 6

Arbitro: La Penna

Marcatori: 8′ Koopmeiners (A), 23′ st Martinez Quarta (F), 30′ st Scamacca (A), 50′ st Lookman (A), 53′ st Pasalic (A)

Ammoniti: Mandragora (F), Kolasinac (A), Scamacca (A)

Espulsi: all’8′ st Milenkovic (F) per aver interrotto una chiara occasione da gol