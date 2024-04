SERIE A, pillole di calciomercato. Giroud proto a volare oltreoceano. Luataro attende il rinnovo. Juv: Alex Sandro e Kean ai titoli di coda

Rimbobano gli echi relativi ai rinnovi e alle partenze. Il Milan punta suo rinnovi Maignan e Theo Hernandez,. Al contrario ò’attaccante Giroud in partenza oltreoceano. Il Napoli intende ricostruire dopo una stagione fallimentare e in attesa del nuovo allenatore e per l’attacco occhi puntati su Matteo Retegui.

Le pillole

TORINO: il club granata punterebbe su Diego Coppola in forza all’Hellas Verona secondo quanto riportato da Tuttosport a cui si aggiunge anche il nome di Lorenzo Pirola, in forza alla Salernitana.

JUVENTUS , Alex Sandro e il club bianonero ai titoli di coda, il calciatore è in partenza verso il Brasile. Probabile anche il’ divorzio da Moise Kean. Il diesse Crustiano Giuntoli sembra stia al lavoro er trovare una sistemazione all’attaccante.

ATALANTA: le parole del presidente Percassi su De Ketelaere prima del match Coppa Italia contro la Fiorentina , sono state chiare: “il belga puà rimanere con noi anche la prossima stagione” punteremo al riscatto del giocatore con il Milan”

MILAN: Miike Maignan e Theo Hernandez sono i due giocatori capisaldo del progetto del Milan . La società di Via Aldo Rossi non ha intenzione di cederli a patto che non arrivi un’offerta interessante, pari o superiore ai 100 milioni di euro. Futuro in MLS per Olivier Giroud. Secondo quanto riporta calciomercato.com, la scorsa settimana l’attaccante francese avrebbe firmato un contratto di un anno e mezzo con i Los Angeles FC e si trasferirà negli Stati Uniti per chiudere la carriera oltreoceano.

INTER: Lautaro Martinez non ha intenzione di lasciare la maglia nerazzurra . Il ‘Toro’ protagonista assoluto della conquista del ventesimo scudetto è in attesa del rinnovo del suo contratto con l’Inter. Al contrario per Stefano Sensi. Il centrocapista già a un passo dal Leicester nell’ultima finestra di mercato, a fine stagione non rinnoverà con i nerazzurri e cercherà una nuova destinazione probabile all’estero.

NAPOLI : i campioni d’Italia in carica guardano alla prossima stagione. In attesa di sapere chi sarà il prossimo allenatore , si pensa al calciomercato. Il club azzurro ha puntato gli occhi su Mateo Retegui per l’attacco e Marco Brescianini del Frosinone per il centrocampo. Discorso a parte per Caprile. Il portiere tornerà a fine stagione al Napoli ma, non rientra nei piani dei partenopei e questo potrebbe aprire a un ulteriore prestito .