Euro 2024: la sorprendente Austria batte l’Olanda 3-2 e vola agli ottavi da prima nel girone

L’Austria batte 3-2 l’Olanda e conquista un inaspettato primo posto nel girone, grazie nxche alla Polonia che ha bloccato la Francia 1-1. All’Olympia Stadio di Berlino il match è piacevole con le due squadre che si affrontano a viso aperto e tanti capovolgimenti da una parte. Al (6′) ll’Austria passa in vantaggio su autogol di Malen. L’Austria gioca pressando alto gli orange . Buona occasione per il milanista Reijnders che spreca il pari con un rigore in movimento. Anche malen ha lla giusta occasione ,. Koeman corre ai ripari e di decide di mandare in campo Xavi Simon per Veerman ma sfiora il palo solo davanti a Pentz. L’Austria controlla senza rischiare molto il match . Loeman decide di sostiuire Veerman con Xavi Simon , cambia poco , perchè l’Austria sfiora il raddoppio con Sabtize e subito dopo con Arnautocvic. Prima del riposo si rivede l’Olanda con una conclusione di De Pay che centra il palo., il gol sarebbe stato annullato per posizione in partenza di Gakpo in offside.

SNella rirpesa Xavi Simon inventa l’assistper Gapko che fa 1-1. Liverpool fa subito 1-1: assist di Xavi Simons e destro vincente di Gakpo. È decisamente un’altra Olanda, ma l’Austria sorniona conferma di essere squadra quadrata e torna nuovamente avanti nel momento migliore degli avversari: illuminante cross di Grillitsch per l’inzuccata vincente di Schmid. Koeman si affida allora a Weghorst: la punta del Burnley confeziona una grande torre per Depay, che fa 2-2 (rete convalidata dopo richiamo del VAR). L’Austria risponde ancora e torna subito avanti 3-2: è l’81’ quando Sabitzer trafigge Verbruggen su una dormita della difesa olandese e regala un clamoroso primo posto nel gruppo D all’Austria. L’Olanda chiude al terzo posto e verrà ripescata grazie ai suoi 4 punti. Francia seconda e Polonia ultima nel girone.

IL TABELLINO

OLANDA-AUSTRIA 2-3

Olanda (4-3-3): Verbruggen 6; Geertruida 5, de Vrij 5, van Dijk 5, Ake 6 (20’ st Van de Ven 6); Reijnders 6 (20’ st Wijnaldum 6), Schouten 5,5, Veerman 5 (35’ Simons 6); Malen 5 (27’ st Weghorst 6), Depay 6,5, Gakpo 6,5. A disp.: Bijlow, Flekken, De Ligt, Frimpong, Blind, Brobbey, Maatsen, Zirkzee, Dumfries, Bergwijn, Gravenberch. All.: Koeman

Austria (4-2-3-1): Pentz 6; Posch 5,5, Wober 6, Lienhart 6 (17’ st Laimer 6), Prass 6; Seiwald 6, Grillitsch 6 (18’ st Querfeld 6); Wimmer 6 (17’ st Baumgartner 6), Sabitzer 7,5, Schmid 7 (47’ st Weimann sv); Arnautovic 5 (33’ st Gregoritsch 6). A disp.: Lindner, Hedl, Trauner, Danso, Mwene, Kainz, Daniliuc, Seidl, Entrup, Grull. All.: Rangnick

Arbitro: Kruzliak (Slovacchia)

Marcatori: 6’ aut. Malen (O), 2’ st Gakpo (O), 14’ st Schmid (A), 31’ st Depay (O), 36’ st Sabitzer (A)

Ammoniti: Posch (A), Wimmer (A), Querfeld (A)