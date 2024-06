Euro 2024: Zaccagni al 98° ‘disfa’ le valige degli azzurri e distrugge il sogno della Croazia. Italia agli ottavi.

Si va a Berlino agioacre gli ottavi di finale Euro 2024 contro la Svizzera , si ma quanta sofferenza alla Red Bull Arena di Lipsia con la Croazia . Finisce 1-1 i , incredibile, tutto quando forse nella testa degli azzurri già erano pronte le valige, Zaccagni spedito in campo al 36′ della ripresa con gli azzurri sotto 1-0 , grazie al gol di Modric al 55′, dopo che il capitano croato aveva sbagliato un calcio di rigore concesso per fallo di mano di Frattesi (52′) , parato da un intervento sontuoso di Donnarumma, ma il calcio non finiscr mai di stupire , così’ come nei copioni dei più famosi film di suspence a-7 secondi dal triplice fischio una giocata disperata di Calafiori mette in condizioni Zaccagni di calciare un destro a giro all’incrocio dei pali e di liberasi all’urlo di gioia dopo un gol che rimarrà stampato nella mehte del calciatore della Lazio, si .all’ultimo respiro che ha risollevato Spalletti. Alla fine gli spalti e il terreno di gioco sono bagmati da tante lacrine: quelledi gioia dei giocatori azzurri e dei tifosi italiani , quelle tristi – comprensibili di Modric e compagni e dei tanti tifosi presenti sulle gradinate della Red Bull Arena. campo è bagmato da tante lacrime

CROAZIA-ITALIA 1-1

IL TABELLINO

Croazia (4-3-2-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic (25′ st Ivanusec), Brozovic, Modric (35′ st Majer); Pasalic (1′ st Budimir), Sucic (25′ st Perisic); Kramaric (44′ st Juranovic). A disp.: Vusic, Labrovic, Sosa, Baturina, Erlic, Pjaca, Vlasic, Marco Pasalic, Petkovic. Ct.: Dalic.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Darmian (36′ st Zaccagni), Bastoni, Calafiori; Di Lorenzo, Pellegrini (1′ st Frattesi), Jorginho (36′ st Fagioli), Barella, Dimarco (12′ st Chiesa); Retegui, Raspadori (30′ st Scamacca). A disp.: Vicario, Meret, Mancini, Buongiorno, Cristante, Gatti, Bellanova, El Shaarawy, Folorunsho. Ct.: Spalletti.

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Marcatori: 10′ st Modric (C), 53′ st Zaccagni (I)

Ammoniti: Sucic, Modric, Ivanusec, Pongracic, Stanisic, Brozovic (C); Calafiori, Fagioli (I)

Espulsi: nessuno

Note: 9′ st Donnarumma (I) para un rigore a Modric (C)