Sinner niente Olimpiadi,. l’altoatesino ha la tonsillite

Jannik Sinner costreto ha dare forfait alle Olipiadi di Parigi 2024. Il tennista azzurro , aveva ritardato la partenza per un stato febbrile , ha annunciato il suo forfait a causa di una brutta tonsillite. “Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo e nella visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare – ha scritto sui suoi social il tennista numero 1 al mondo -. Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo. Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa. Forza Italia”

Al suo posto nel tabellone principale ci sarà Andrea Vavassori. Il termine ultimo per l’iscrizione dei tennisti scadeva l’8 luglio. Per questo motivo Sinner può essere sostituito solo da un tennista che già fa parte del contingente azzurro. La rinuncia del numero 1 al mondo porta a un cambio anche per uno dei due doppi italiani (l’altro è Bolelli-Vavassori): con Lorenzo Musetti giocherà Luciano Darderi. Vavassori disputerà anche il torneo di doppio misto, in coppia con Sara Errani.