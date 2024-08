Bologna, Italiano:”partita discreta da parte nostra”

Il Bologna di Vincenzo Italiano incassa la prima sconfitta in questa niova stagione , dopo il pareggio al Dall’Ara conro l’Udinese. Rossoblu travolti dal Napoli 3-0 al Maradona. “Partita discreta da parte nostra – ha commentato il tecnico rossoblù a DAZN -, abbiamo palleggiato e volevamo difenderci tenendo la palla perché a ogni minimo errore gli attaccanti del Napoli ci avrebbero messo in difficoltà. Lo abbiamo fatto discretamente, ma in attacco siamo stati poco pericolosi. Il gol subito nel recupero del primo tempo non va bene e ha fatto tutta la differenza. Nel secondo tempo avevamo preso campo in maniera importante, ma abbiamo preso gol da fermo. Dobbiamo crescere in attacco e trovare il guizzo, serve tempo ma dobbiamo prendere le misure per fare meglio già dalla prossima”.