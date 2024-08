Roma, De Rossi:”nessuno dei miei giocatori mi ha soddisfatto”

Daniele De Rossi, mastica amaro dopo la sconfitta casalinga contro l’Empoli.L’allenatore ha manifestato tutta la sua delusione ai microfoni di Dazn nel post partita: “Non sono soddisfatto della partita di nessuno, questi giocatori possono fare di più. Quando perdi in casa non puoi essere soddisfatto di nessuno. Era una partita che dovevamo vincere e dovevamo fare meglio non solo nei singoli”. De Rossi poi ha sottolineato gli errori della sua squadra: “Sono mancate energia e intensità. Soprattutto nel primo tempo, la palla scorreva lenta. Quando siamo andati in verticale, che è come l’avevamo preparata, siamo stati anche pericolosi. Quando giochi contro squadre che si sanno chiudere bene, se palleggi lento e non fai le marcature preventive perdi spazi e prendi contropiedi, se prendi gol perdi fiducia. Poi non ti gira neanche bene la fortuna“, ha dichiarato.