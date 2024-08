Sainz:”è stato complicato andare in Q3″

“On questo sport non si possono fare miraoli, difficile fare una qualifica se perdi l’unica sessione in asciutto. Ho provato di andare in Q3 ma non siamo neanche molto veloci ed è stato complicato. Sara’ una gara d’attacco per fare una rimonta, ma non è facile superare qui. Non siano fortissimi”. Così a Sky Sport, Carlos Sainz, pilota della Ferrari, che non è riuscito a disputare il Q1 del Gp di Olanda e scatterà undicesimo in griglia.