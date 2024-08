Serie A: Fiorentina – Venezia 0-0

Il venezia ferma la Fiorentina al Franchi. Finisce 0-0 la sfida tra viola e lagunari. Una impalpabile e spenta Fiorentina, con Palladino che si affida cal turnover per tenersi le energie in vista della Conference League, ma non riesce a sfondare. Joronen ferma i viola a suon di parate nel primo tempo, mentre nella ripresa il Venezia sfiora a sua volta il gol. Primo punto per gli arancioneroverdi, i viola non sanno vincere: tre pari in tre gare.

IL TABELLINO

FIORENTINA (3-4-2-1) – Terracciano ; Comuzzo (34′ st Martinez Quarta ), Ranieri , Biraghi ; Dodò , Amrabat , Richardson (34′ st Mandragora ), Parisi ; Barak (10′ st Colpani ), Kouamé (23′ st Sottil ); Kean (34′ st Beltran sv). A disposizione: Martinelli, de Gea, Fortini, Infantino, Kayode, Bianco, Brekalo. All. Palladino.

VENEZIA (3-4-2-1) – Joronen ; Idzes 6(23′ st Svoboda ), Altare , Sverko ; Candela , Andersen (23′ st Nicolussi Caviglia ), Duncan , Zampano ; Oristanio (1′ st Pierini ), Ellertsson (42′ st Doumbia ), Gytkjær (1′ st Raimondo 6). A disposizione: Grandi, Stankovic, Haps, Sagrado, Crnigoj, Lella, Lucchesi, El Haddad. All. Di Francesco.

Arbitro: Sozza.

Ammoniti: Oristanio (V), Zampano (V), Mandragora (F).