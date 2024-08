Serie A: Torino – Atalanta 2-1. Adams e Ilicic rispondono a Retegui

Serie A, Torino-Atalanta 2-1: Milinkovic-Savic para un rigore nel recupero, Ilic e Adams firmano la rimonta granata

I granata vincono grazie alle reti del serbo e dello scozzese. I bergamaschi, in vantaggio con Retegui, sprecano al 96esimo la più ghiotta delle occasioni per il pari con Pasalic che si fa ipnotizzare dagli 11 metri

Nella seconda giornata di Serie A il Torino batte 2-1 in rimonta l’Atalanta all’Olimpico. La squadra di Gasperini parte forte e trova il vantaggio al 26′ con uno stacco di testa di Retegui su cross di Zappacosta. I granata rispondomo al 31’ con uno scavetto di Ilic sul servizio di Adams. A inizio ripresa è proprio lo scozzese a ribaltare l’incontro con un tap-in vincente su conclusione di Zapata respinta da Carnesecchi . L’Atalanta non ci sta e si catapulta in attacco. In pieno recupero dopo una traversa centrata da Retegui e un colpo di testa di Pasalic da posizione favorevolissima neutralizzato da Milinkovic-Savic: In pieno recupero Lazaro mette giù in area il giovane Cassa, dopo un paio di minuti di consulto al Var, Rapuano concede il calcio di rigore, sul dischetto Pasalic si fa parare la conclusione da Milinkovic-Savic. Con questo successo i granata salgono a 4 punti in classifica, uno in più proprio sull’Atalanta.

IL TABELLINO

TORINO-ATALANTA 2-1

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic ; Vojvoda (34′ st Sosa ), Coco , Masina ; Tameze (22′ st Dembelé ), Ricci (52′ st Ciammaglichella s), Linetty , Ilic , Lazaro ; Adams (53′ st Karamoh), Zapata . A disp.: Paleari, Donnarumma, Sanabria, Pellegri, Sazonov, Pedersen, Dellavalle, Horvath, Balcott, Njie. All.: Vanoli

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi ; De Roon , Hien (25′ st Palestra), Djimsiti ; Zappacosta , Pasalic , Ederson (40′ st Manzoni ), Ruggeri ; Brescianini (8′ st Samardzic ), De Ketelaere (40′ st Cassa ); Retegui (25 st’ Zaniolo 6). A disp.: Musso, Rossi, Godfrey, Cassa, Tornaghi, Riccio, Manzoni, Del Lungo. All.: Gasperini

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 26′ Retegui (A), 31′ Ilic (T), 4′ st Adams (T)

Ammoniti: Pasalic, Hien, Djimsiti, Zaniolo (A), Ilic, Zapata, Milinkovic-Savic (T)