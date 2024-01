Djokovic:” a Sinner va riconosciuto il merito”

Novak Djokovic si è arreso davanti alla grande prestazione di Jannik Sinner, il tenniista serbo è stato sconfitto dall’altoatesino .nella prima semifinale agli Australian Open.

Il numero 1 del Mondo ha incassato e mal digerito la sconfitta e in cofernza stampa ha dichiarato:” Non posso non complimentarmi con Jannik , poi analzzando il match ha analizzato il match. ì”E’ stata una delle giornate storte che interessano la carriera di ogni campione”.

Djokovic è sembrato rassegnato , dopo la sconfitta contro un nuovo talento giovane e voglioso di bruciare le tappe. “Sapevo che un giorno la serie di vittorie sarebbe finita. Stava per succedere, tuttavia almeno ho dato tutto quello che potevo in circostanze in cui non ho giocato bene, e ho perso contro, sai, un giocatore che ha ottime possibilità di vincere il suo primo Slam”.