Eirolega: Istanbul ‘terra amara’ per la Virtus. Felsinei sconfitti dal Fenerbahce 88-75

Istanbul si conferma te ‘terra amara’ per la Virtus in Eurolega: Bologna perde 88-75 contro il Fenerbahce. Dopo il 25-21 dei primi 10 minuti in favore delle V Nere, i turchi accelerano nella fase centrale di gara, trovando il +5 (52-47) all’intervallo lungo e scappando via con il 19-9 del terzo periodo. Non bastano i 17 punti di Lundberg: Banchi scivola momentaneamente al terzo posto in attesa di Olimpia Milano-Barcellona.

IL TABELLINO

FENERBAHCE BEKO ISTANBUL-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 88-75

(21-25, 52-47, 71-56)

Fenerbahce Beko Istanbul: Motley 23 (9/12 da 2, 5/7 tl), Wilbekin 15 (3/4 da 2, 3/12 da 3), Papagiannis 7 (2/3 da 2, 1/1 da 3), Guduric 10 (3/3 da 2, 4/4 tl), Calathes 5 (2/6, 1/2 tl), Sanli 8 (2/2, 1/1, 1/2 tl), Mahmutoglu 0, Noua 9 (3/3 da 2, 1/1 da 3), Dorsey 4 (2/4 da 2), Madar 7 (1/1 da 3, 4/4 tl). N.e.: Hazer. All.: Jakisevicius

Virtus Segafredo Bologna: Lundberg 17 (4/9 da 2, 2/3 da 23/5 tl), Hackett 11 (3/7, 1/1, 2/4 tl), Mickey 7 (2/5 da 2, 3/4 tl), Dunston 4 (2/2 da 2), Abass 12 (1/2, 3/7, 1/2 tl), Cordinier 11 (3/6 da 2, 5/5 tl), Pajola 7 (2/4 da 3, 1/2 tl), Lomazs 1 (1/2 tl), Polonara 0, Zizic 5 (2/6 da 2, 1/3 tl). N.e.: Mascolo, Menalo. All.: Banchi