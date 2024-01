Sinner:” Sono felice di condividere la vittoria contro Djokovic con la mia famiglia e il mio team”

Grande prestazione quella di Jannik Sinner , il giovane tennista 22/enne altoatesino , che ha battuto in semifinale degli Australian Open , il numero 1 del Mondo , il serbo Movak Djokovic.

Il 22enne di Sesto Pusteria si è imposto per 6-1 6-2 6-7 6-3 accedendo a quel turno che sinora è sempre apparso come tabù per gli italiani. “Ho perso con Nole a Wimbledon in semifinale, ma fa tutto parte del percorso. Oggi ho cercato su spingere e ho avuto un match point nel terzo, ma ho sbagliato sul dritto. Ci sta – ha spiegato Jannik nel dopo partita -. Non vedevo l’ora di scendere in campo con lui e ora sono felice di poter condividere questa vittoria con la mia famiglia e il mio team”