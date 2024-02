Pioli, Milan:” meritavamo di vincere”

A Stefano Pioli non soddisfa del pareggio (1-1) contro l’Atalanta ol tecnico rossobero contrariato per il rigore assegnato alla Dea per un contatto tra Giroud e Holm. “

“È troppo poco per due cose: prima Holm si mette le mani in faccia dove non è stato colpito, poi per il metro di giudizio di Orsato. Giroud non fa nulla, bravi loro. Se non si buttava con le mani in testa non sarebbe mai andato all’on field review”. Il tecnico dell’Atalanta Gasperini, concordando sui rigorini da Var del calcio moderno ha vantato un “credito con il Milan”, frase che non è stata digerita dallo stesso Pioli in conferenza: “Certe cose mi danno fastidio, ma tanto, tanto fastidio”.

Sulla gara: “Stasera se c’era una squadra che meritava di vincere era la nostra. È un peccato, abbiamo giocato la miglior partita contro l’Atalanta da quando ci sono io. Non li abbiamo fatti tirare in porta, abbiamo giocato con personalità e qualità. Potevamo segnare qualche gol in più, ma non ci siamo riusciti. È la miglior prestazione della settimana, volevamo e meritavamo la vittoria”.