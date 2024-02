Serie A, Milan – Atalanta 1-1 Koopmeiners risponde a Leao

Il posticipo della 26^ giornata tra Milan -Atalanta termina 1-1

A San Siro, pronti via e il Milan passa in vantaggio con un’invenzione personale di Leao – il portoghese interrompe il digiuno che durava dal oltre quattro mesi di astinenza al gol.Il pareggio dell’Atalanta è arrivato al 42′ su calcio di rigore (Koopmeiners) per un tocco di Giroud in area su Holm non visto (o non giudicato in campo) da Orsato e concesso dopo richiamo del Var.

Nella ripresa il Milan ha espresso più pericolosità : Loftus-Cheek ha avuto due ghiotte occasioni appena dentro l’area di rigore non sfruttate, poi è salito in cattedra Carnesecchi respingendo un mancino di Calabria da ottima posizione , l’ estremo difensore bergamasco si è ripetuto su Leao. Ultimo pericolo per la porta atalantina: la giocata di Leao e il colpo in acrobazia di Pulisic con la palla che sfiora il palo.

IL TABELLINO

MILAN-ATALANTA 1-1

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Florenzi 6 (12′ st Calabria 6), Gabbia 6,5, Thiaw 6, Hernandez 6; Adli 6,5, Bennacer 6 (34′ st Musah sv); Pulisic 6,5 (43′ st Okafor sv), Loftus-Cheek 6, Leao 7; Giroud 5,5. A disp.: Sportiello, Mirante, Kalulu, Kjaer, Jimenez, Reijnders, Chukwueze, Terracciano. All.: Pioli 6.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 7; Scalvini 5,5 (43′ st Toloi sv), Djimsiti 6, Kolasinac 6; Holm 6 (1′ st Zappacosta 6), De Roon 6,5, Ederson 6, Ruggeri 6 (34′ st Hien sv); Koopmeiners 6; De Ketelaere 6 (1′ st Lookman 6), Miranchuk 5 (18′ st Scamacca 5). A disp.: Musso, Rossi, Palomino, Bakker, Hateboer, Pasalic, Adopo, Touré. All.: Gasperini 6.

Arbitro: Orsato

Marcatori: 3′ Leao (M), 42′ rig. Koopmeiners (A)

Ammoniti: Leao, all. Pioli (M); De Roon, Holm, Lookman, Ederson (A)