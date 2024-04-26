SERIE B , designazioni 35^ giornata

Ecco i nominativi degli arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 35ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 27 aprile.
PISA – CATANZARO Venerdì 26/04 h. 20.30
GUALTIERI
IMPERIALE – CECCON
IV: SCATENA
VAR: GARIGLIO
AVAR: LA PENNA
VENEZIA – CREMONESE Venerdì 26/04 h. 20.30
MARINELLI (foto)
BAHRI – RICCI
IV: CENTI
VAR: MARESCA
AVAR: NASCA
BRESCIA – SPEZIA h. 14.00
MANGANIELLO
CAVALLINA – CEOLIN
IV: RISPOLI
VAR: ABISSO (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)
AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)
MODENA – SUDTIROL h. 14.00
MINELLI
GALIMBERTI – ARACE
IV: COSTANZA
VAR: NASCA
AVAR: DI VUOLO
PARMA – LECCO h. 14.00
RUTELLA
FONTANI – LONGO
IV: BARATTA
VAR: CHIFFI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
TERNANA – ASCOLI h. 14.00
GHERSINI
MASSARA – NIEDDA
IV: TURRINI
VAR: PEZZUTO (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)
AVAR: BARONI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)
CITTADELLA – FERALPISALO’ h. 16.15
MASSIMI
AFFATATO – CATALLO
IV: NIGRO
VAR: MIELE
AVAR: VALERI
COSENZA – BARI h. 16.15
ZUFFERLI
CAPALDO – TRINCHIERI
IV: MADONIA
VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
PALERMO – REGGIANA h. 16.15
PERENZONI
ROCCA – VIGILE
IV: PERRI
VAR: MAGGIONI
AVAR: SERRA
SAMPDORIA – COMO h. 16.15
CAMPLONE
CARBONE – POLITI
IV: DELRIO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MARESCA