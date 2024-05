Motogp , Gran premio di Catalunya: ‘Zampata’ di Bagnaia

MotoGP Gp Catalunya Barcellona Gara – Pecco Bagnaia vince a Barcellona , dopo la sfortunata caduta ieri nella Sprint Race ,centra la vittoria, terza stagionale, 21esima in MotoGP, 31esima in carriera.

Tatticamente perfetto il campione del Mondo in carica Il Campione in carica della Ducatia sei giri dalla fine ha sferrato l’attacco decisivo su Jorge Martin, mettendo qualche metro di vantaggio che gli a permesso di transitare sotto la bandiera a scacchi per primo, rifilando quasi due secondi a Jorge Martin Lorenzo Pramac Ducati Terzo gradino del podio per uno stoico Marc Marquez, autore di una rimonta pazzesca. L’otto volte iridato che partiva dalla quinta fila, ha recuperato giro dopo giro e alla fine ha avuto la meglio su Aleix Espargarò su Aprilia, alla sua ultima gara sulla pista di casa di Barcellona.La classifica vede Martin sempre al comando con 155 punti, 39 in più di Bagnaia e 41 in più di Marc Marquez. Enea Bastianini è quarto a 61 punti dalla vetta.

MotoGp Gara Barcellona – GP Catalunya – I tempi