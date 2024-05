Il Napoli spreca anche l’uktimo colpo in canna. Fischi del pubblico e grande rammarico dei tifosi.

C’era una sola possibilità per guadagnarsi un psoto in Europa per il Napoli , ma l’ultima gara contro il Lecce terminata 0-0 , ha dimostrato i limiti degli azzurri habbo vanificato acje l’ultia occasione per un posto in Conference League. Serviva una vittpria che non è arrivata e in caso di successo I i campioni d’Italia superavano in classifica il Torino , sconfitto a Bergano contro l’Atalanta, certo c’era da attendere il risultato della finale tra Fiorentina e Olimpyacos per la essere certi della qualificazione.. La gara contro i salentini è stata giocata non con quella voglia e cattiveria che il pubblico si attendeva. Un palo di Cajuste nel secondo tempo e una traversa clamorpsa centrata da Ngonge, poi le solte sgroppate di Kvara ben controllato dalla difesa giallorossa, Anche i cambi di Calzona non hanno dato frutti: Osimhen ai saluti con la maglia azzurra è stato evanescente . Il Lecce ha giocvato la sua onesta partita , e in qualche occasione si è reso anche pericoloso nel primo tempo con il palo scheggiato da Dorgu. La sroria del napoli, bello , effervescente , fortye si chiude con i fischi al capitano Di Lornzo da parte del pubblico diretti poi verso tutta la s quadra.