SERIE B- Cremonese Catanazaro 4-1.Grigirossi in finale play-off

Sarà Venezia-Cremonese la finale dei playoff di Serie B: i grigiorossi di Stroppa eliminano il Catanzaro grazie al 4-1 della semifinale di ritorno (dopo il pareggio per 2-2 in trasferta all’andata).

Inzia forte la squara i Stroppa: Castagnetti su calcio di punzioìne sfiora il vantaggio , Fulignati tocca e la palla finisce sul palo. Il vantaggio arriva subito dopo (12′): Vasquez dal limite calcia a giro all’incrocio dei pali. Il Catanzaro è in bambola , la squdra di Vivarini soffre l’aggressività dei padroni di casa, così al (19′) subisce raddoppio: perfetto lancio di Castagnetti in area , Bonaiuto al volo fa espodere lo ‘Zini’. La reazione dei calabresi , con Vandeputte , il belga calcia , Zanimacchia sfora e la palla che si stampa sulla traversa . Scampato il pericolo la Cremoense realizza la terza rete al (37′): azione da manuale com Antov che serve sul piatto d’argento la palla a Coda che deve solo metterla in forndo al sacco.

Vivarini inserisce Brignola ad inizio ripresa, ma la sua partita dura poco più di quindici minuti, dal momento che al 63’ l’attaccante rimedia un cartellino rosso per proteste. In inferiortià numerica i caabresi subiscono la quarta rete a firma Sernicola fcross di Collocolo (spizzato da Majer). All’80’ c’è spazio per il gol della bandiera di Antonini, pronto a trasformare in rete una respinta della difesa avversaria con una conclusione potente (Donnarumma si vede poi annullare il 4-2 pochi minuti dopo). La Cremonese approda così in finale playoff, dove incontrerà il Venezia.