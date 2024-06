Euro 2024: lnghilterra – Slovenia 0-0

Al RheinEnergieStadion di Colonia, Inghliterra – Slovenia ultimo impegno per amedue la nazionali Guppo C è terminata on un deludente 0-0.

In scena una partita a scacchi, ambedue intimorite da un risultato negativo danno vita a un bruttissimo match che ha deluso le aspettative sopratutto , per la prestazione offerta dai ragazzi del ct Southgate. Sul manto erboso i fantasmi di Kane e Bellingham . L’unica emozione, nel primo tempo ; Saka deposita la palla in rete , l’arbitro su segnalazione annulla per offside di Foden. . La nazionale dei quattro Leomi chiude in vetta al girone con 5 punti e sfiderà una delle terze. Agli ottavi ottavi anche la Slovenia fa migliore terza

IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford 6; Walker 6, Stones 6, Guehi 5.5, Trippier 6 (39′ st Alexander-Arnold sv); Gallagher 5.5 (1′ st Mainoo 6), Rice 6; Saka 6 (26′ st Palmer 6.5), Bellingham 5, Foden 6 (45′ st Gordon sv); Kane 5.5. A disp.: Ramsdale, Henderson, Shaw, Konsa, Dunk, Toney, Watkins, Bowen, Eze, Gomez, Wharton. Ct: Southgate

SLOVENIA (4-4-2): Oblak 6; Karnicnik 6.5, Drkusic 6, Bijol 6.5, Janza 6 (45′ st Balkovec sv); Stojanovic 6, Cerin 6.5, Elsnik 6, Mlakar 6 (39′ st Stankovic sv); Sporar 6 (39′ st Celar sv), Sesko 5.5 (31′ st Ilicic 6). A disp.: Belec, Vekic, Blazic, Verbic, Lovric, Kurtic, Horvat, Vipotnik, Brekalo, Zugelj, Zeljkovic. Ct: Kek

Arbitro: Turpin (Fra)

Ammoniti: Trippier (I), Janza (S), Guehi (I), Bijol (S), Foden (I).