Di Lorenzo:”la mia volontà è stata sempre quella di restare a Napoli”

” E’ vero , ci sono stati momenti di altissimo nervosismo , dovuta anche alla brutta stagione , ma quello che oggi mi interessa di più è di ricomnciare col Napoli una nuova stagione con entusiamo “. Così il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa dal ritiro dei Castel di Sangro. “Con i miei compagni di squadra non ho mai avuto problemi, nemmeno con le persone che lavorano nel mondo del Napoli. Mi hanno accolto tutti bene, sono stati due giorni già faticosi perché si lavora tanto ma sono nel posto giusto e dove voglio essere”, ha aggiunto il capitano azzurro. “Si riparte da zero e si riparte con grande voglia e si azzerano tutti i punteggi. Questa è la base di tutto. Mi ero già sentito coi compagni a Dimaro – ha dichiarato – c’è grande disponibilità, si lavora in maniera forte ma con criterio e questa è la cosa più importante. Non vediamo l’ora di iniziare la stagione per rendere i tifosi fieri di noi”. Infine sul ruolo che potrebbe occupare nello schieramento di Conte, Di Lorenzo ha detto: “Conte ha detto che mi può impiegare sia come braccetto che quinto quindi in base alla partita deciderà lui la miglior posizione dove utilizzarmi”.