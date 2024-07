F1 , Gran Premio del Belgio, seconde libere, le due McLaren davanti a Verstappen

Il leader del Mondiale staccato di due decimi da Lando e di due millesimi da Oscar nella simulazione qualifica: Ferrari in quarta e quinta posizione con Leclerc e Sainz

Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spa in Belgio torna a comandare la McLaren di Norris e Piastri. L’inglese e l’australiano si piazzano in prima (1’42’’260) e seconda (1’42’’475) posizione. Terzo, e non perfetto sul passo gara, Max Verstappen (penalizzato in griglia per la gara di dieci posizioni). Leclerc e Sainz chiudono in quarta e quinta posizione, staccati rispettivamente di cinque e otto decimi.

I tempi