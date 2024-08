Eriksson , Simone Inzaghi:”ammiravo la sua calma, la sua educazione”

“Un grande dolore per me , sapere che Sven-Göran Eriksson, non è più tra noi” Ricordo quando sono arrivato alla lazio giovanissimo , lui mi iautato tantissimo sopratutto nel percorso di crescita come calciatore . Simone Inzaghi rende omaggio all’ex tecnico svedese, scomparso all’età di 76 anni. Il tecnico dell’Inter era nella rosa della Lazio che nella stagione 1999/2000 vinse lo scudetto con Eriksson in panchina. Se sono arrivatp dove sono lo devo anche ai suoi insegnamenti. Sven è stato un grande uomo, un esempio di vita per tutti. Questi ultimi mesi affrontati con grande forza e una voglia di vivere unica sono stati una ulteriore dimostrazione della sua grandezza: ci ha insegnato a vivere mentre stava morendo. Buon viaggio Sven e grazie di tutto, ti porterò sempre con me”.