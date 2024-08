Serie A: Cutrone risponde a Piccoli. Cagliari-Como 1-1

(Serena Albino)- Non è stata una sfida per la salvezza, al contrario le due squadre hanno cercato entramnbe di aggiudicarsi l’intera posta in palio. Secondo pareggio cosecutivo per i sardi e per i lariani.

Nel primpo tempo ritmi altissimie sul foinire del primo tempo su colpo di testa di Luperto e indicesione di Barba con Reina in ritardo , mette in condizioni Piccoli di anticipare l’uscita del portiere iberico e di testa mettere la palla in rete .

Nella rirpesa il Como parte bene ,, Fabregas sostiuisce Braunoder (ammonito ) con Perrone. Il Cagliari si difende un pò in affanno, e subisxce il apreggio all’8′: calcio d’angolo , palla spizzatta dall’ex Dossena, Cutrone si avventa e anticipa un lento Zappa e piazza la palla sotto la travresa. nulla da fare per Scuffet. Fabregas ci crede e manda in campo tecnica e qualità: entramo l’ex real madrid Nico Paz e l’ex Barcellona Sergi Roberto , la qualità e le giocate si notano . Entra anche l’ex Cerri ,. Neò cagliari La Padula e pavoletti , ma il risultato non cambia. Finisce 1-1 con un punto per uno che muove la classifica per entrambe.

IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2) – Scuffet ; Zappa , Mina (22′ st Palomino ), Luperto ; Azzi , Deiola , Prati (14′ st Adopo ), Marin , Augello (35′ st Obert ); Luvumbo (22′ st Lapadula ), Piccoli (35′ st Pavoletti sv). A disposizione: Iliev, Sherri, Hatzidiakos, Viola, Jankto, Wieteska, Pereiro, Mutandwa, Felici. All. Nicola.

COMO (4-4-2) – Reina ; Iovine, Dossena (43′ st Goldaniga), Barba , Alberto Moreno ; Strefezza , Braunoder (1′ st Perrone ), Mazzitelli (24′ st Sergi Roberto ), Da Cunha (13′ st Nico Paz ); Cutrone , Belotti 5.5 (13′ st Cerri ). A disposizione: Audero, Vigorito, Sala, Gabrielloni, Jasim, Fadera, Engelhardt.

Arbitro: Di Bello.

Marcatori: 44′ Piccoli (Ca), 8′ st Cutrone (Co).

Ammoniti: Braunoder (Co), Prati (Ca), Alberto Moreno (Co), Marin (Ca).