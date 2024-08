Serie A, Napoli-Bologna 3-0: Di Lorenzo , Kvaratskhelia , Simeone , regalano a Conte la prima vittoria al Maradona

Primi tre punti per gli azzurri di Conte e show del georgiano con gol, assist e una traversa. Passaggio vincente per il nuovo acquisto Neres

Napoli-Bologna 3-0 nella seconda giornata di Serie A e primo successo in campionato da allenatore azzurro per Antonio Conte. Al Maradona, Gli azzurri diversi da Verona hanno conquistato i tre punti – i prini di questa nuova stagione contro il Bolgna di Vincenzo Italiano . Una serata da incorniciare per tKvaratskhelia. Il talento georgiano dopo aver colpito una traversa ha servito a Di Lorenzo un assist perfetto per il gol del vantaggio, poi si è messo in proprio al 75′ con la rete del raddoppio al termine di un’azione personale. Al 94′ poi il tris del Napoli con Simeone con assist all’esordio per Neres. Bologna aggressivo con più possesso palla ma poco pericoloso nei novanta minuti, fatta eccezione ne primo tempo sullo 0-0 il filtrante di Ndoye per cstro con meret che ha intuite neutralizzando in scita a terra la conclusione del rossoìblu.

IL TABELLINO

NAPOLI-BOLOGNA 3-0

Napoli (3-4-2-1): Meret ; Di Lorenzo , Rrahmani , Buongiorno ; Mazzocchi (32′ st Spinazzola ), Anguissa , Lobotka , Olivera ; Politano (43′ st Neres ), Kvaratskhelia ; Raspadori (38′ st Simeone ). A disp.: Contini, Caprile, Juan Jesus, Rafa Marin, Mezzoni, Gaetano, Saco, Iaccarino, Cheddira, Zerbin, Ngonge.. All.: Conte .

Bologna (4-3-3): Skorupski ; Posch , Erlic (19′ Lucumì ), Beukema , Lykogiannis (17′ st Miranda) ;Freuler , Moro ,, Aebischer (35′ st Fabbian ); Orsolini (17′ st Karlsson ), Castro , Ndoye 5,5 (17′ st Odgaard 5). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Ilic, Corazza, De Silvestri, Pobega, Byar, Urbanski, Dallinga.. All.: Italiano .

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 47′ Di Lorenzo, 30′ st Kvaratskhelia, 49′ st Simeone

Ammoniti: Mazzocchi, Rrahmani (N); Lucumì, Posch (B)