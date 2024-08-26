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SERIE B, designazioni 3^ giornata

byRedazione
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  Ecco i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 3ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma martedì 27 agosto.

BARI – SASSUOLO    h. 20.30

LA PENNA

SCATRAGLI – BIANCHINI

IV:      BARATTA

VAR:     DOVERI

AVAR:       BARONI

CARRARESE – SUDTIROL   h. 20.30

MONALDI

TOLFO – SCARPA E.

IV:      CERBASI

VAR:     FABBRI

AVAR:       CAMPLONE

CITTADELLA – PISA    h. 20.30

ARENA

PASSERI – D’ASCANIO

IV:       MILONE

VAR:      NASCA

AVAR:        VOLPI

CREMONESE – PALERMO    h. 20.30

FOURNEAU (foto)

PALERMO – MORO

IV:     CALZAVARA 

VAR:     SERRA

AVAR:     PAGNOTTA

FROSINONE – MODENA    h. 20.30

PICCININI

BERCIGLI – RICCI

IV:      UBALDI

VAR:     GHERSINI

AVAR:     MINELLI

REGGIANA – BRESCIA    h. 20.30

SACCHI

COSTANZO – REGATTIERI

IV:     DE ANGELI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      GUALTIERI

SALERNITANA –SAMPDORIA    h. 20.30

FELICIANI

DI GIACINTO – CEOLIN

IV:       GEMELLI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     BONACINA

CESENA – CATANZARO    Mercoledì 28/08 h. 20.30

COLLU

MASTRODONATO – CORTESE

IV:     GIANQUINTO

VAR:      MAGGIONI (ON-SITE STADIO “DINO MANUZZI”)

AVAR:       SANTORO (ON-SITE STADIO “DINO MANUZZI”)

COSENZA – SPEZIA    Mercoledì 28/08 h. 20.30

DI MARCO

LAUDATO – NIEDDA

IV:       CASTELLONE

VAR:      DIONISI

AVAR:      MIELE

JUVE STABIA – MANTOVA    Mercoledì 28/08 h. 20.30

PERRI

PAGLIARDINI – CATALLO

IV:     CATANZARO

VAR:     MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR:       PAGANESSI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

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