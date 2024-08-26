SERIE B, designazioni 3^ giornata

Ecco i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 3ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma martedì 27 agosto.
BARI – SASSUOLO h. 20.30
LA PENNA
SCATRAGLI – BIANCHINI
IV: BARATTA
VAR: DOVERI
AVAR: BARONI
CARRARESE – SUDTIROL h. 20.30
MONALDI
TOLFO – SCARPA E.
IV: CERBASI
VAR: FABBRI
AVAR: CAMPLONE
CITTADELLA – PISA h. 20.30
ARENA
PASSERI – D’ASCANIO
IV: MILONE
VAR: NASCA
AVAR: VOLPI
CREMONESE – PALERMO h. 20.30
FOURNEAU (foto)
PALERMO – MORO
IV: CALZAVARA
VAR: SERRA
AVAR: PAGNOTTA
FROSINONE – MODENA h. 20.30
PICCININI
BERCIGLI – RICCI
IV: UBALDI
VAR: GHERSINI
AVAR: MINELLI
REGGIANA – BRESCIA h. 20.30
SACCHI
COSTANZO – REGATTIERI
IV: DE ANGELI
VAR: PEZZUTO
AVAR: GUALTIERI
SALERNITANA –SAMPDORIA h. 20.30
FELICIANI
DI GIACINTO – CEOLIN
IV: GEMELLI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: BONACINA
CESENA – CATANZARO Mercoledì 28/08 h. 20.30
COLLU
MASTRODONATO – CORTESE
IV: GIANQUINTO
VAR: MAGGIONI (ON-SITE STADIO “DINO MANUZZI”)
AVAR: SANTORO (ON-SITE STADIO “DINO MANUZZI”)
COSENZA – SPEZIA Mercoledì 28/08 h. 20.30
DI MARCO
LAUDATO – NIEDDA
IV: CASTELLONE
VAR: DIONISI
AVAR: MIELE
JUVE STABIA – MANTOVA Mercoledì 28/08 h. 20.30
PERRI
PAGLIARDINI – CATALLO
IV: CATANZARO
VAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)