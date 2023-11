Gasperini:” abbiamo regalato un gol al Napoli”

Gian Piero Gasperini non si da pace dopo la sconfitta contro il Napoli. “Abbiamo fatto un primo tempo in difficoltà, per merito indubbiamente del Napoli. Noi eravamo un po’ a metà strada, difendevamo male con gli esterni. Nel secondo tempo abbiamo visto una buona Atalanta, la gara ha preso una piega giusta per noi – ha spiegato in conferenza stampa l’allenatore dell’Atalanta -. È venuto fuori questo gol, da una parte ci penalizza, ma da una parte ci deve far riflettere: abbiamo bisogno di essere un po’ più continui, altrimenti siamo soggetti a giocare alla pari, ma poi rischiamo di uscire con molto rammarico. Eravamo riusciti a ribaltare l’inerzia, l’errore è abbastanza chiaro, poi li paghi. È un errore molto ingenuo, è un bel regalo