Italiano:”paghiamo un primo tempo di scarso ritmo”

Vincenzo Italiano ha commentato così il ko della sua Fiorentina a San Siro contro il Milan:

“In queste situazioni di secondo tempo giocato con questa veemenza ci manca quella ferocia per far gol e raddrizzare le partite – le sue parole a Sky -. Non è la prima volta che produciamo e negli ultimi metri ci ritroviamo senza ferocia. Paghiamo un primo tempo non con un grande ritmo dove negli ultimi 10′ abbiamo concesso tantissimo al Milan, ma per quel che abbiamo prodotto poi meritavamo almeno il pareggio. Se manca talento davanti? So solamente che con questo secondo tempo non puoi tornare a casa senza gol fatti. A parti invertite sono certo che un gol almeno lo avremmo subito