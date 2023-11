Mazzarri:”Nel primo tempo non abbiamo sofferto nulla, abbiamo avuto un paio d’occasioni per fare il secondo gol

Water Mazzarri debutta con una vittoria alla guida del Napoli.

” Battere l’Atalanta in questo stadio non sarò facile per nessuno “- ha esordito ai microfoni di Dazn – Per come avevamo giocato il primo tempo avevo l’illusione che non soffrissimo nel secondo. Devo rivedere le cose perché nel secondo tempo siamo calati troppo. Nel primo tempo non ero soddisfatto, ma di più contro super-squadra come l’Atalanta”. Sul ritorno di Osimhen: “Meno male che sta rientrando, ha un minutaggio ridotto speriamo che torni presto in forma. Abbiamo tantissimo bisogno di lui”.

“Nel primo tempo non abbiamo sofferto nulla, abbiamo avuto un paio d’occasioni per fare il secondo gol – ha aggiunto Mazzarri in conferenza stampa -. Siamo stati quasi perfetti nel primo tempo, nella ripresa speravo di partire meglio: ci hanno schiacciato, voglio lavorarci di più”.