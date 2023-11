Mourinho , Roma:”la partita si poteva chiudere prima”

Josè Mourinho è soddisfatto de successo contro l’Udinese , ma con estrema sincerità il tecnico giallorosso non risparmia qualche critica ai suoi: “È colpa nostra, era una partita che si poteva chiudere. Non l’abbiamo fatto e poi c’è stata la reazione dell’avversario. Per fortuna e per merito anche nostro la reazione è stata fortissima, oggi in panchina avevo giocatori per cambiare la partita, poi i ragazzi in campo hanno dato una risposta molto forte. A volte puoi perdere punti in partite di questo tipo, quando l’avversario è in difficoltà devi andare alla giugulare e finire la storia. E noi non l’abbiamo fatto”.