Pecco Bagnaia vince il Gran Premio Comunitat Valenciana e si laurea Campione del Mondo Motogp

MotoGP Gp Valencia Gara – Pecco Bagnaia è Campione del Mondo della MotoGP 2023. Il pilota della Ducati riconferma il titolo conquistato la scorsa stagione.

Il pilota piemontese partiva con 14 punti di vantaggio sullo spagnolo Jorge Martin e dopo la penalità inflitta a Maverick Vinales è scattato dalla pole.

Pronti via ha preso il comando della gara, mentre Jorge Martin autore dalla seconda fila di una grande partenza, ha commesso un errore all’inizio del terzo giro alla curva 1, rischiando di tamponare Bagnaia, successivamente è rientrato alla “garibaldina” in ottava posizione e successivamente nel tentativo di recuperare il terreno perso, nel corso del sesto giro ha preso in pieno Marc Marquez, causandone una brutta caduta. Anche il #89 è caduto, dicendo addio ai sogni di gloria.

Secondo posto per un grande Fabio Di Giannantonio, retrocesso in quarta posizione per pressione errata della gomma , tre secondi di prenalità autore di un grande finale di stagione. A podio anche Johann Zarco, alla sua ultima gara con la Ducati prima di passare in Honda LCR.

Quarto all’arrivo Brad Binder (KTM) che ha preceduto Raul Fernandez, Alex Marquez, Franco Morbidelli, Aleix Espargarò, Luca Marini e a chiudere la Top Ten Maverick Vinales.

MotoGp Gara Valencia – GP Comunitat Valenciana – I tempi

La classifica Piloti

Classifica Team