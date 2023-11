Pioli:” abbaimno fatto quello che dovevamo fare”

Stefano Pioli soddisfatto per il ritorno alla vittoria del suo Milan dopo un digiuno di quattro partite: “Abbiamo fatto una prestazione giusta, anche se non la più brillante dal punto di vista del ritmo e della qualità – le parole del tecnico rossonero a Sky -. Il primo tempo è stato buono, poi abbiamo messo in mostra passi in avanti dal punto di vista mentale, non mollando. In testa avevamo le ultime partite, le rimonte subite… Però abbiamo lavorato da squadra, fatto tutto quello che dovevamo. Questa vittoria ci darà ancora più forza e ancora più fiducia”.S