Sarri:” abbiamo perso personalità e iniziativa”

Maurizio Sarri mastica amaro e non nasconde le proprie preoccupazioni dopo la sconfitta contro la Salernitana:

“È inutile giustificarsi con le assenze o con gli errori arbitrali clamorosi, perché Gyomber era da espellere, alla fine se analizziamo la partita abbiamo fatto troppo poco – le parole del tecnico biancoceleste a Dazn -. Rispetto all’anno scorso abbiamo perso delle qualità. Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, io più di tutti.C’è qualcosa che non va. Se la colpa è mia non lo so, se ne fossi certo andrei via subito. Siccome non riesco a capire in cosa sono cambiato rispetto all’anno scorso mi viene difficile. Preparo le gare allo stesso modo, le idee sono le stesse. Anzi, sono molto più pressante, perché c’è maggior necessità di stare sul pezzo. Se poi capirò che è colpa mia mi prenderò la responsabilità e dirò al presidente di cambiare”