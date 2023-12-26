Serie BKT, le designazioni 19^ giornata

(www.aia.it) – Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 19ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma martedì 26 dicembre.
REGGIANA – CATANZARO h. 12.30
CAMPLONE
BOTTEGONI – MINIUTTI
IV: TURRINI
VAR: MAGGIONI
AVAR: PERENZONI
ASCOLI – CITTADELLA h. 15.00
MINELLI
MONDIN – VOTTA
IV: MASTRODOMENICO
VAR: ABBATTISTA
AVAR: SERRA
COSENZA – COMO h. 15.00
DI MARCO
YOSHIKAWA – LUCIANI
IV: MANZO
VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
AVAR: LONGO S. (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
FERALPISALO’ – VENEZIA h. 15.00
SANTORO
RRASPOLLINI – TRASCIATTI
IV: MAZZONI
VAR: GHERSINI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
LECCO – SUDTIROL h. 15.00
MONALDI
COSTANZO – PASSERI
IV: POLI
VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
SPEZIA – MODENA h. 15.00
GIUA
VIVENZI – CORTESE
IV: MACCARINI
VAR: VALERI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
AVAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
TERNANA – PISA h. 15.00
BONACINA (foto)
VIGILE – CATALLO
IV: SACCHI G.
VAR: DI PAOLO
AVAR: MIELE
BRESCIA – PARMA h. 15.00
AYROLDI
DEI GIUDICI – MASTRODONATO
IV: EMMANUELE
VAR: MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI)
AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)
PALERMO – CREMONESE h. 18.00
FERRIERI CAPUTI
IMPERIALE – CIPRESSA
IV: GANGI
VAR: MARINI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
AVAR: COSSO (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
SAMPDORIA – BARI h. 20.30
MARINELLI
LAUDATO – BITONTI
IV: DELRIO
VAR: IRRATI
AVAR: GARIGLIO