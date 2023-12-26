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Serie BKT, le designazioni 19^ giornata

byRedazione
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(www.aia.it) – Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 19ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma martedì 26 dicembre.

REGGIANA – CATANZARO     h. 12.30

CAMPLONE

BOTTEGONI – MINIUTTI

IV:      TURRINI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:        PERENZONI

ASCOLI – CITTADELLA    h. 15.00

MINELLI

MONDIN – VOTTA

IV:      MASTRODOMENICO

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:      SERRA

COSENZA – COMO    h. 15.00

DI MARCO

YOSHIKAWA – LUCIANI

IV:       MANZO

VAR:      NASCA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR:       LONGO S. (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

FERALPISALO’ – VENEZIA    h. 15.00

SANTORO

RRASPOLLINI – TRASCIATTI

IV:     MAZZONI

VAR:     GHERSINI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR:     DI VUOLO (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

LECCO – SUDTIROL    h. 15.00

MONALDI

COSTANZO – PASSERI

IV:      POLI

VAR:     PATERNA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

AVAR:     PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

SPEZIA – MODENA    h. 15.00

GIUA

VIVENZI – CORTESE

IV:     MACCARINI

VAR:     VALERI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

AVAR:      MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

TERNANA – PISA    h. 15.00

BONACINA (foto)

VIGILE – CATALLO

IV:     SACCHI G.

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     MIELE

BRESCIA – PARMA   h. 15.00

AYROLDI

DEI GIUDICI – MASTRODONATO

IV:     EMMANUELE

VAR:      MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI)

AVAR:       MUTO (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

PALERMO – CREMONESE    h. 18.00

FERRIERI CAPUTI

IMPERIALE – CIPRESSA

IV:       GANGI

VAR:      MARINI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR:      COSSO (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

SAMPDORIA – BARI     h. 20.30

MARINELLI

LAUDATO – BITONTI

IV:     DELRIO

VAR:     IRRATI

AVAR:      GARIGLIO

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