Cioffi, Udinese:”Devo ancora capire quando interviene il Var”

Gabriele Cioffi non ha digerito la sconfitta contro l’Atalanta e si i lamenta di un episodio. “Abbiamo preso un gol da un rinvo dal fondo. E non deve succedere – ha spiegato il tecnico dell’Udinese -. Il secondo gol è arrivato da fallo laterale e ci ha tagliato le gambe a livello emozionale più che di gioco. Poi abbiamo avuto infatti anche delle occasioni, ma non le abbiamo gestite bene”. “L’Atalanta concede poco e quando succede bisogna far male. Dobbiamo rimboccarci le maniche”, ha aggiunto. “Il fallo di Pasalic? Col Sassuolo siamo rimasti in dieci per un intervento molto simile con piede a martello – ha attaccato Cioffi -. Quella gara l’abbiamo pareggiata 2-2 con due calci di rigore”. “Oggi avrei voluto vedere l’Atalanta in dieci. Devo ancora capire quando interviene il Var. Siamo tutti un po’ confusi. L’episodio è lo stesso – ha continuato -. Quello è rosso e il Var deve intervenire. Se mi spiegano, io accetto e rispetto perché faccio un altro lavoro”.